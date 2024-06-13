وزيرة الهجرة تطمئن على المواطن المصري المصاب في حريق عقار بالكويت

تواصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير أسامة شلتوت، السفير المصري بدولة الكويت، من أجل الاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية، جراء حريق عقار اندلع بمنطقة النقيف بمحافظة الأحمدي بالكويت.

واطلعت وزيرة الهجرة على تفاصيل وتطورات الحادث؛ حيث تبين أنه كان يتواجد اثنان من المصريين في العقار، وحالتهما الصحية مستقرة؛ حيث خرج أحدهما فور تلقيه العلاج والاطمئنان على حالته الصحية، بينما المواطن المصري الآخر مازال يتلقى العلاج جراء تعرضه للاختناق، وحالته الصحية مستقرة، ويتم التواصل مع الجهاز الطبي بالمستشفى لتحديد موعد خروجه فور تلقيه العلاج المناسب والاطمئنان على سلامته.

وأكدت السفيرة سها جندي متابعتها للحالة الصحية للمواطن المصري المصاب في الحادث، ووجهت الشكر للسلطات الكويتية على توجيه الرعاية اللازمة له، من خلال التنسيق القائم مع السفارة المصرية بدولة الكويت لحين خروجه من المستشفى وعودته لمسكنه، معربة عن تمنياتها له بالشفاء العاجل.

كما وجهت وزيرة الهجرة، الشكر لوزارة الخارجية، مثمنة سرعة استجابة السفارة والقنصلية المصرية بالكويت على متابعته للحادث فور وقوعه والانتقال إلى المستشفى، والاطمئنان على المصابين المصريين، موضحة أن هناك اهتمامًا بجميع الجاليات المصرية في مختلف دول العالم ومتابعتهم بشكل مستمر وتوفير كل الاحتياجات لهم.

كما أعربت السفيرة سها جندي، عن خالص التعازي لدولة الكويت حكومة وشعبا، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، داعية الله أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.