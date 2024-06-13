محافظ الإسماعيلية يوجه بمتابعة جودة اللحوم المعروضة بأسعار مخفضة بمنافذ "الزراعة"

أكد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية، على توجيه حملة تموينية مكبرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية والرقابة التجارية؛ للمرور على منافذ بيع اللحوم بمحيط مديرية الزراعة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك في إطار متابعة جودة اللحوم المعروضة بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، والتأكد من الالتزام بتقديم لحوم عالية الجودة للمواطنين وبأسعار مخفضة، تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

حيث تم التأكد من جودة اللحوم المعروضة، والكشف عليها بواسطة الطب البيطري، والتأكد من الالتزام بأسعار البيع المخفضة للجمهور، والتي تبدأ من ٢٧٠ جنيها، ٢٨٠ جنيها للكيلو جرام "لحم ملبس"، و٣٠٠جنيه، ٣٢٠ جنيها للكيلو جرام "لحم أحمر صافي".

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، تم التنبيه على كافة المنافذ بضرورة الالتزام بجودة اللحوم المعروضة، والأسعار المخفضة المعلنة للبيع.