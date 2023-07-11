الاتحاد الأفريقي: قطعنا أشواطا كبيرة في توحيد الجهود لإنهاء الأزمة السودانية

أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الافريقي محمد الحسن ولد لبات على أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار وإنهاء الأزمة في السودان.

وقال لبات ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الثلاثاء) من أديس أبابا ـ إن "الاتحاد الافريقي قطع أشواطا كبيرة خلال الفترة الماضية بمشاركة عربية من أجل تضافر الجهود الرامية لإنهاء الازمة السودانية".

وشدد على مواصلة الاتحاد الافريقي بذل المزيد من الجهود في سبيل إنهاء هذه الازمة في أقرب وقت ممكن، مشيرا في الوقت نفسه إلى الخطوات الإيجابية والجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في هذا الشأن.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكدت فيه منظمة "إيجاد" المعنية بالتنمية في الشرق الإفريقي في معالجة أزمة السودان في بيانها الختامي أن مبادرة الدول المشاركة في الوساطة تهدف إلى دعم مسار وقف إطلاق النار والوصول لحل سياسي في الخرطوم، كما حثت طرفي الصراع على الوقف الفوري لإطلاق النار غير مشروط من خلال الاتفاق على وقف الأعمال العدائية تدعمه آلية تنفيذ ومراقبة فعالة.