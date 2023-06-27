محافظ بورسعيد: الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية والتقدم في كافة الاتجاهات.

وأكد المحافظ، خلال تهنئته الأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وشدد على ضرورة دعم جهود التطوير لتحقيق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها القيادة السياسية على أرض مصر في شتى المجالات.