قبل عيد الأضحى.. قاتل صديقه ذبحا بمدينة بدر يمثل الجريمة ويعترف: «مش عاوز يرجعلي فلوسي»

اصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة رفقة فريق من النيابة العامة، المتهم بقتل صديقه بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، لتمثيل الجريمة بمسرح الحادث، حيث شرح المتهم كيفية إنهاء حياة المجني عليه، وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكاب الجريمة، مؤكدا أنه شعر بالضجر من الضحية بسبب خلافات مالية الأمر الذي أدي لوقوع مشاجرة بينهما ليقرر التخلص منه ذبحا مستخدماً سلاح أبيض، مستطردا: «طالبته بحقي قبل حلول أيام العيد، فنصب عليا ومرضيش راضي يرجعلي فلوسي».

بلاغ بوصول مصاب

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ في الرقبة "توفى أثناء إسعافه" إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وسؤال والد المتوفى قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وأحد الأشخاص "لا يعلم بياناته" حال تواجده بدائرة القسم قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

اعترافات المتهم

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام سلاح أبيض “مطواة”، تم ضبطها" بسبب خلافات مالية بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.