السبكي: تشكيل المجلس الاستشاري الطبي لتطوير الممارسات الإكلينيكية بمنشآت "الرعاية الصحية"

حضر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتور شريف وديع، أستاذ متفرغ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس المجلس، إضافة إلى مشاركة اللواء الدكتور مراد ألفي، مستشار طب الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفيات القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس عبر تقنية الزووم.

جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس الاستشاري الطبي، وهم، الدكتور حسام كامل، أستاذ أمراض الدم وزرع النخاع بالمعهد القومي للأورام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتور هانئ صلاح نصر، استشاري طب وجراحة العيون ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الأسبق، والدكتور سمير الجزار، أستاذ العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي وأمراض الباطنة بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، والدكتور حمدي النبوي، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور حسام المصري، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون الطبية والمستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، واللواء طبيب الدكتور حازم خميس، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي ومدير عام مستشفى وادي النيل، والدكتورة نجوى عيد، متفرغ الطب الباطني وطب الأسرة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، واللواء طبيب الدكتور علاء غيته، استشاري الأنف والأذن والحنجرة ومدير مجمع الجلاء الطبي العسكري، والدكتور أحمد يوسف جمال، أستاذ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية الالتزام بالخطط الزمنية المحددة للانتهاء من وضع كافة الأسس والضوابط المنظمة لعمل المجلس الاستشاري الطبي خلال العام المالي 2024/2023 لسرعة تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الهيئة في شتى مجالات الرعاية الصحية بشكل أكثر قدرة وتنظيماً، والذي من شأنه تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للمرضى، في إطار رؤية الهيئة والتي تتضمن تقديم نموذج مختلف ومتطور للرعاية الصحية قائم على المعايير العالمية، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

وقال السبكي: “إن المجلس الاستشاري الطبي هو ذراع الهيئة العلمي لضبط الممارسات الإكلينيكية وتطويرها بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وسيساعدنا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين بأعلى جودة”.

ولفت إلى أن تنوع الخبرات وتمثيل كافة الجهات المعنية بالشأن الصحي في المجلس الاستشاري الطبي يثري قرارات المجلس وينعكس إيجابًا على الأدوار والرؤى والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي نطمح إلى تحقيقها، ووضعها على الخريطة الدولية للبحث العلمي والسريري.

وأكد السبكي، الحرص على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية للمجلس الاستشاري الطبي بما يضمه من قامات طبية من أفضل الكفاءات المصرية الوطنية ذات التقدير الدولي القادرون بعلمهم وخبرتهم وإخلاصهم على إحداث الفارق في طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر، مشددا على أهمية تشكيل لجان للممارسات الإكلينيكية في كل تخصص بشكل متوازي مع اللجان العلمية بالمنشآت الصحية لتحقيق المستهدفات من المجلس وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.

وأضاف السبكي، أن المجلس دوره محوري في وضع السياسات والاستراتيجيات الموحدة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بجدارة إكلينيكية، ووضع استراتيجيات التعليم الطبي المستمر، ومتابعة وتقييم الأداء الطبي للأقسام الإكلينيكية بالمنشآت الصحية، إضافة إلى أنه سيكون له دور في اعتماد نوعية التدخلات الطبية بكافة منشآت الهيئة وتقييم الأداء الإكلينيكي لأقسامها الطبية.

وأردف: للمجلس أدوار رئيسية في تبني البروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية بعد اعتمادها من المجلس الصحي المصري، ووضع قواعد اختيار الرؤساء والعاملين بالأقسام الإكلينيكية للمنشآت، وإبداء الرأي في البحوث الطبية والعلمية بالتنسيق والمشاركة مع كل الجهات، والذي يسهم في ضمان خدمات صحية آمنة ذات جودة عالية للمواطنين.

ولفت السبكي، إلى تطوير نظام الحوافز والتقييمات لجميع الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل ليقوم على نظام متطور يضمن تطبيق كافة قواعد الحوكمة الإكلينيكية ومعايير الجودة بالمنشآت الصحية، والذي يعد أداة للمجلس الاستشاري لضمان الالتزام بتلك القواعد والحفاظ على سلامة وأمان المرضى، والمجلس الاستشاري الطبي سيكون له دور تاريخي في بناء النظام الصحي المصري الجديد، والذي هيئة الرعاية الصحية جزءً منه.

شارك في اجتماع المجلس الاستشاري الطبي الأول من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة ومدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية ومقرر المجلس، إضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية للمجلس والمكتب الفني لرئاسة الهيئة "الدكتورة آية سليمان، والدكتورة هالة عادل، والدكتورة هدى كرم، وبسام سيد.

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