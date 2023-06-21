تفاصيل استعداد وزارة الكهرباء لعيد الأضحى

استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لعيد الاضحى المبارك من خلال إقامة غرف وعمليات وطوارئ بجميع شركات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء الستة عشر لتأمين متطلبات المواطنين من الكهرباء خلال عيد الأضحى، وحتى نهاية أشهر الصيف ورفع القطاع استعداداته لتأمين التغذية الكهربائية لأكثر من 35 مليون مشترك ولكل الانشطة التنموية ، ورفع حالة الطوارئ و انتشار الفرق الفنية بجميع شركات التوزيع لمواجهة الأعطال الفنية الطارئة.

ترصد «البوابة نيوز» أهم استعدادات وزارة الكهرباء كالتالى:

1- رفع حالة الطوارئ بجميع قطاعات الوزارة لضمان عدم حدوث انقطاعات نتيجة أعطال فنية.

2- وقف كل "المناورات" خلال أجازة العيد، خاصة فى أوقات الذروة.

3- إنشاء غرفة عمليات مركزية فى الوزارة لمتابعة الموقف على مدار الساعة لتلقى الشكاوى والتعامل السريع مع أى أعطال.

4- تخصيص ماكينات الطوارئ بالقرب من المساجد الكبرى لتأمين التغذية الكهربائية خلال صلاة العيد.

5- تكثيف حملات ضبط سرقة التيار لضمان استقرار التغذية الكهربائية.

6- توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة، لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة.

كان قد طلب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة من رؤساء الشركات تولى الإشراف على غرف العمليات بشركاتهم وضرورة وجود قيادات فى العمل حتى ساعات متأخرة من الليل للرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا ومواجهة الطوارئ.

كما شدد على ضرورة تواجد الفنيين والعمالة التى يتطلب العمل تواجدها وتوفير وسائل التنقل السريع التي تسمح لفرق الطوارئ للوصول لاماكن الاعطال فى اسرع وقت ممكن ووقف الإجازات لمن يتطلب العمل تواجدهم.