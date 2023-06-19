الاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث مروري بالعجوزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث مروري بكورنيش النيل بالعجوزة، لسؤالهم عن سبب الحادث، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.

وتبين من خلال التحريات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة سوزوكي أثناء سيرها أعلى كورنيش النيل، مما أدى إلى انحراف مسارها واصطدامها بعمود إنارة.

كان قسم العجوزة تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام السيرك القومي.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة سوزوكي بكورنيش النيل اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدم بعمود إنارة.

أسفر الحادث عن مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.