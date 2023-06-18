المركز القومي للمسرح ينعى الكاتب محمد أبو العلا السلاموني

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الكاتب محمد أبو العلا السلاموني، عضو مجلس إدارة المركز؛ الذي وافتة المنية ظهر اليوم الأحد.

يذكر أن محمد أبو العلا السلاموني من مواليد محافظة دمياط عام ١٩٤١، وحاصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة وعلم النفس– جامعة القاهرة ١٩٦٨، عمل بالتدريس فى التربية والتعليم ثم انتقل مديرا للفرق القومية المسرحية ثم مدير عام المسرح ثم مستشار المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وأيضا رئيسا لتحرير سلسلة "نصوص مسرحية" حتى عام ٢٠١٢، وعضو نقابة المهن التمثيلية والسينمائية، وعضو اتحاد كتاب مصر واتحاد الكتاب العرب بدمشق، وعضو مجلس ادارة جمعية مؤلفى الدراما العربية، وعضو جمعية كتاب ونقاد السينما والجمعية المصرية لمؤلفى السيناريو، وعضو اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح المصري، وعضو اللجنة العليا للمؤتمر العلمى للمسرح المصرى فى الأقاليم، وعضو لجنة اختيار مديري فرق البيت الفني للمسرح، وعضو المكتب الفني للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وعضو مجلس إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وعضو لجان تحكيم جوائز الدولة التشجعية والتفوق والتقديرية بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو لجان تحكيم جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري وجوائز اتحاد كتاب مصر وجوائز محمد تيمور وجائزة توفيق الحكيم بالمركز القومي للمسرح وجوائز صندوق التنمية الثقافية.

كما شغل منصب رئيس مؤتمر دمياط الأدبي السابع عام ٢٠٠٠، ورئيس مهرجان الجمعيات الثقافية – برج العرب عام ٢٠٠٧، ورئيس المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية ٢٠٠٩، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان مسرح الغرفة بدمياط ٢٠١٤، ورئيس لجنة تحكيم جريدة المساء للنص المسرحي ٢٠١٢، ورئيس لجنة تحكيم مهرجان المسرح العربي بالقاهرة ٢٠١٤، ورئيس لجنة تحكيم أيام الشارقة المسرحية ٢٠١٠، ورئيس المؤتمر القومى الرابع للمسرح المصري، مايو ٢٠١٣، ورئيس لجنة التحكيم بالمهرجان القومي للمسرح المصري – يوليو ٢٠١٧.

حصل السلاموني على العديد من الجوائز منها: جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام ٢٠١٨، وجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون عن النص المسرحى سنه ١٩٨٤، ووسام الدولة فى العلوم والفنون من الطبقة الأولى ١٩٨٦، وجائزة الدولة فى التفوق فى الفنون ٢٠١٢، وجائزة أفضل نص مسرحى من معرض الكتاب الدولى بالقاهرة سنه ١٩٩٢، وجائزة أفضل نص مسرحى من منظمة الأليسكو فى مهرجان قرطاج الدولى بتونس سنه ١٩٩٥، وجائزة أفضل نص مسرحى فى المهرجان القومى للمسرح المصرى سنه ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٩، والميدالية الذهبية لأحسن سيناريو فى الدراما التلفزيونية الاجتماعية من مهرجان القاهرة الدولي للإذاعة والتلفزيون سنة ١٩٩٧، والميدالية الذهبية لأحسن مسلسل تاريخى " نسر الشرق صلاح الدين " من مهرجان القاهرة الدولى للاذاعة والتلفزيون سنة ٢٠٠١ إخراج حسام الدين مصطفى.

مثلت مسرحيته " مآذن المحروسة " المسرح المصرى فى مهرجان القاهرة الأول للابداع العربى سنة ١٩٨٤ إخراج سعد اردش، كما مثلت مسرحيته " الثأر ورحلة العذاب " المسرح المصرى فى مهرجان جرش الدولى بالأردن سنة ١٩٨٦ إخراج عبد الرحيم الزرقانى، ومثلت مسرحيته "ديوان البقر " المسرح المصرى فى مهرجان قرطاج الدولى بتونس سنة ١٩٩٥ إخراج كرم مطاوع، ومسرحيته " رجل فى القلعة" المسرح المصرى فى مهرجان ربيع المسرح بالمغرب سنة ١٩٩٤، ومهرجان عمان المسرحى بالأردن سنه ٢٠٠٦ إخراج ناصر عبد المنعم، ومسرحيته " تحت التهديد" المسرح المصري في مهرجان الكاف بتونس سنة ٢٠١٠ إخراج محمد متولي، إلى جانب تكريم الهيئة العامة لقصور الثقافة سنة ١٩٩٠، وتكريم جمعية أتيليه القاهرة سنة ٢٠١٢، وتكريم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما سنة ٢٠١٣، والتكريم في مهرجان الشارقة للمبدعين العرب – الهيئة العربية للمسرح سنة ٢٠١٤، وتكريم المركز القومي للمسرح المصري سنة ٢٠١٦، وتكريم المهرجان القومي للمسرح المصري سنة ٢٠١٨، وتكريم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سنة ٢٠١٩، وتكريم اتحاد كتاب مصر ٢٠١٩.

كتب السلاموني أكثر من أربعين مسرحية عرضت على جميع مسارح مصر ( القومــــى – الحديث - البالون – الطليعة – الكوميدى – السامر – الهناجر – ميامي – المسرح الجامعى والشباب – مسارح الأقاليم) ، شارك في إخراجها كبار المخرجين منهم عبد الرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع وجلال الشرقاوي وعبد الرحمن الشافعي، وكتب للمسرح الخاص والمسرح الاستعراضى والمسرح المدرسى ومسرحة المناهج،

كتب للدراما التلفزيونية مسلسلات اجتماعية وتاريخية منها "البحيرات المــرة – الحب فى عصر الجفاف – صفقات ممنوعة – رسالــة خطرة – أحــلام مسروقة – الورثــة – المتاهة – قصة مدينة – حكاية بلا بداية ولا نهاية – اللص والكلاب – كفر الجنون- الفراشات تحترق دائما – نسر الشرق صلاح الدين – زهرة الياسمين – محمد على باشا– سنوات الحب والملح – الأرض بتتكلم مصري"، أخرجها كبار المخرجين منهم علوية زكي و حسام الدين مصطفى و محمد فاضل وأحمد خضر.

أصدرت له الهيئة العامة للكتاب أربعة مجلدات تضم أعماله الكاملة من المسرحيات التي سبق نشرها أو عرضها .

