إغلاق ورشة إصلاح سيارات بمدينة نصر بسبب الإزعاج

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو يتضرر فيه أحد الأشخاص من قيام مالك ورشة بالعمل حتى أوقات متأخرة وعدم الإلتزام بمواعيد الغلق بمدينة نصر.

تعود الواقعة عقب رصد تداول منشور على أحد الصفحات مدعوم بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام مالك ورشة لإصلاح السيارات بمدينة نصر بالعمل حتى أوقات متأخرة من الليل وعدم الإلتزام بمواعيد الغلق متسببًا فى إزعاج المواطنين.

وبالفحص وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم التوجه إلى الورشة محل الشكوى وتبين عدم وجود ثمة تراخيص، وإغلاق الورشة سالفة الذكر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.ط، وتولت النيابة العامة التحقيق.