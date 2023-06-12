وزير الثقافة الأسبق يفتتح معرض "ذاكرة السينما" بمكتبة القاهرة الكبرى

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر مصطفى عثمان، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، مساء اليوم الإثنين، فعاليات اللقاء الثقافي الفني "السينما ذاكرة المكان"، بمقر المكتبة في الزمالك.

بدأ اللقاء بافتتاح معرض فني عن قضايا التراث الفني السينمائي، والأماكن البارزة في المحافظات، التي شهدت العديد من الأعمال الفنية، كما شهد اللقاء ندوة ثقافية تحدث فيها عدد من الأكاديميين والفنانين عن كيفية تحول السينما إلى وسيلة للتوثيق وسبل الحفاظ عليه.

افتتح المعرض الدكتور عماد أبوغازى، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب ياسر مصطفى عثمان المدير العام لمكتبة القاهرة الكبرى، وقد شارك في معرض "ذاكرة السينما" الفنانين محمد عبلة، وفتحي عفيفي، وعماد أبو جرين، وأروى جمعة، وأحمد عزت، ومهاب عبد الغفار، وهاني عبد الجواد، ورضا خليل، وأدهم لطفي، بأكثر من ٣٠ عملًا فنيًا يوضح الأعمال الفنية والوجوه السينمائية المؤثرة في التاريخ الفني.

وكانت الندوة الثقافية بعنوان "السينما.. ذاكرة المكان" وتحدث فيها عصام زكريا، الناقد السينمائي ورئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية، والدكتور مجيب الرحمن عامر أستاذ تاريخ العمارة والمدن، ومحمد فؤاد رئيس القطاع الهندسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأدار اللقاء المخرج السينمائي أيمن مكرم، بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بالتراث الفني السينمائي.