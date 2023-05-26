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الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

المراكز الاستكشافية تكثف نشاطها بصيف 2023 استجابة لما نشرته "البوابة نيوز".. صور

زيارة قيادة الوزارة
زيارة قيادة الوزارة للمركز الاستكشافي بحدائق القبة
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كثفت المراكز الاستكشافية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أنشطتها للترويج وجذب الطلاب للفترة الصيفية، وذلك من خلال الصفحات الرسمية للمراكز.

من جهته أتاح المركز الرئيسي بحدائق القبة رابط الاشتراك به، لبدء تسجيل الطلاب عليه.

وتوافد الطلاب وذويهم وأولياء الأمور لعمل  الكارنيهات وبداية الاستعداد لبدء المرحلة الأولى من نشاط صيف ٢٠٢٣، بحسب ما أعلن المركز.

يشار إلى أن التحركات هذا العام بحسب مصادر مطلعة تختلف عن سابقها في تكثيف النشاط والتسويق للفعاليات أولا بأول من خلال الصفحة الرسمية للمراكز والمدن الاستكشافية على “فيسبوك”.

 

 

وقام وفد من ديوان وزارة التربية والتعليم، بقيادة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير لتكنولوجيا التعليم، وإلهام إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمراكز والمجمعات التعليمية، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، الاسبوع المنقضي، بزيارة للمركز الاستكشافي الرئيسي بحدائق القبة، وتجولوا داخل المتحف العلمي والغرف الموجودة بالمركز، وتم مناقشة جوانب مختلفة. 

وتم عقد اجتماع لمراجعة الكتب الإلكترونية ووضع خطط لتطوير عمل المراكز الاستكشافية على مستوى الجمهورية، وجاء ذلك عقب ما نشرته “البوابة نيوز” تحت عنوان “المراكز الاستكشافية تحتاج رعاية”.

يشار إلى أن هذه الزيارة سينتج عنها قرارات مهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتنتظر المراكز الفرعية بالمحافظات استكمال حاجتها من الأجهزة والاخصائيين وكذا تطوير المباني والدعم الفني والتكنولوجي بعدد من المحافظات.

 

 

كانت “البوابة نيوز” كشفت عبر ملف موسع قصور في عدد من المراكز وافتقاد الأدوات والأجهزة الحديثة التي تساعد الطلاب على الإبداع والاكتشاف، واستمعت إلى مطالب المعلمين والمدربين للمساعدة في حل المشكلات.

رابط الملف:

https://www.albawabhnews.com/4787693

https://www.albawabhnews.com/4801941

 

https://www.albawabhnews.com/4789119

https://www.albawabhnews.com/4792924

 

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