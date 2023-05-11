مدير المراكز الاستكشافية: «شهادات تقدير الطلاب بجهود ذاتية».. شاهد

قالت هالة حلمي لطيف مدير عام المراكز الاستكشافية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمسئول عن المركز الاستكشافي الرئيسي بحدائق القبة، إنه يوجد ٥٤ مركزا في ٢٧ محافظة.

وعن عوامل جذب الطلاب، أوضحت «مدير عام المراكز الاستكشافية»، لـ «البوابة نيوز»:"لدينا صفحة رسمية على «فيسبوك»، ويتم نشر الإعلانات عليها، ونوجه الطلاب للاشتراك سواء في الفترة الصيفية ومدتها ٣ أشهر أو إجازة نصف العام وهي عبارة عن ٣ أسابيع، وندشن رابطا يقوم الطلاب بالاشتراك من خلاله حسب المواعيد المتاحة، والنشاط الذي يرغب به ويوضح لهم التوقيت المتاح فيه النشاط ويحجز كل طالب الميعاد المناسب له ثم تتم فلترة كل من تقدموا ويتم إعلان أسماء الطلبة المشتركين وعند حضورهم يتم عمل كارنيهات لهم".

وحول أوجه دعم الطلاب الفائزين في المسابقات أو تكريم المشاركين في الدورات التدريبية، أكدت «هالة حلمي»، أنه في المسابقات الداخلية نقدم للطلاب شهادات تقدير بجهود ذاتية ولا يوجد دعم مادي أو ميزانية في هذا الشأن، وذلك على مستوى الجمهورية.

كانت “البوابة نيوز”، أجرت حوارا مع مدير المراكز الاستكشافية هالة حلمي، وكشفت عبر ملف موسع قصور في عدد من المراكز وافتقاد الأدوات والأجهزة الحديثة التي تساعد الطلاب على الإبداع والاكتشاف، واستمعت إلى مطالب المعلمين والمدربين للمساعدة في حل المشكلات.

رابط الملف والحوار:

https://www.albawabhnews.com/4792924

https://www.albawabhnews.com/4787693

https://www.albawabhnews.com/4787693

https://www.albawabhnews.com/4787706