150 ندوة لأوقاف الفيوم عن "التيسير في الحج"

عقدت مديرية أوقاف الفيوم 150 ندوة علمية تثقيفية بعنوان: "التيسير في الحج"، اليوم الخميس بعد صلاة العشاء، جاء ذلك بتكليف من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين، في إطار جهود وزارة الأوقاف العلمية والدعوية والتثقيفية، وضمن البرنامج الدعوي"مجالس العلم والذكر".



خلال هذه اللقاءات أشار العلماء إلى ضرورة أن يكون التيسير فى أداء مناسك الحج منضبطا بضوابط الشرع، المقرون بمدى القدرة والاستطاعة،إذ ينبغي أن يحرص المستطيع على أداء العبادة على وجهها الأكمل والأفضل الذي يحقق لصاحبه أعلى درجات الفضل والثواب،وبما لا يصل إلى حد التهاون الذي يُفرّغ العبادة من مضامينها التعبدية الأصيلة السامية.

وشددوا على ضرورة ألا يدعي أحد – في القضايا الخلافية في الحج أو في غيره – أن رأيه هو الحق والصواب وما سواه أو عداه هو الخطأ، بل هو اجتهاد بغية الوصول للحق مع مراعاة مقاصد الشرع الحنيف في التيسير ورفع الحرج، من غير إنكار على المختلف في الرأي فيما يقبل الخلاف، فالقاعدة أن المختلف فيه لا ينكر على فاعله،إنما ينكر على من يفعل المجمع على تركه أو يترك المجمع على وجوبه، والحج يقتضي البعد عن اللغو والجدل،فالعالم رأيه واجتهاده، وللآخرين من أهل الاجتهاد والنظر المعتبر آراؤهم التي تقدر وتحترم.

في ضوء ما قرره أهل العلم" نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضًا ويحترم رأيه واجتهاده فيما اختلفنا فيه".



واستعرض العلماء نماذج التيسير في الحج منها: إعانة الضعفاء في الرمي تخفيفًا عليهم، والتوسع في وقت الرمي، ومدة البقاء في المزدلفة،وترتيب أعمال يوم النحر، والجمع بين طوافي الإقامة والوداع للضعفاء وغير القادرين على القيام بكل منهما منفردًا.

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