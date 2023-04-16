مدير عام المراكز الاستكشافية لـ«البوابة نيوز»: المديريات التعليمية لا توفر أخصائيين.. هالة حلمي: يوجد عجز في تخصص العلوم.. والعاصمة الإدارية تحتضن مركزًا استكشافيًا على مستوى دولي

هالة حلمي لطيف مدير عام المراكز الاستكشافية على مستوى الجمهورية، والمسئول عن المركز الاستكشافي الرئيسي بحدائق القبة، تولت المنصب منذ عام ونصف، وتعمل بالمركز منذ عام 97 تحدثت لـ«البوابة»، حول آليات الدعم، وكيف تتم تلبيات مطالب المراكز الفرعية خاصة في ظل عدم وجود ميزانية للتكريمات والمطالب العاجلة.

وكشفت«حلمى»، عن أوجه القصور.. وردت على عدم توافر الإخصائيين والعمالة مؤكدة أن العجز العام هو السبب فضلا عن روتين المديريات التعليمية، وإلى نص الحوار..

■ هل عدد فروع المراكز الاستكشافية بالمحافظات كافٍ لطلاب المدارس والجامعات؟

-يوجد لدينا ٥٤ مركزا في ٢٧ محافظة، وبالطبع العدد غير كاف ونتمنى المزيد.

وأوضح أن هناك نائبة بمجلس النواب طالبت في عمل فرع على مستوى دولي، ومن ثم قدمنا مقترحا أن يكون في العاصمة الإدارية وتمت الموافقة عليه.

■هدف المركز الاستكشافي تغيير مفهوم التعليم القديم والبحث واتاحة المناهج التفاعلية.. هل يوجد تطور يسهم في ذلك؟

-مؤخرا تم الدعم بأجهزة حديثة من ميزانية تم اعتمادها للتطوير في ٢٠٢١/٢٠٢٢ في عهد وزير التربية والتعليم السابق الدكتور طارق شوقي، وتم تقسيم الميزانية لدعم الابتكار والأجهزة المتحفية.

■ هل الميزانية تحدد سنويا، وما اخر دعم قدم للمراكز؟

-تم وصول أجهزة جديدة وزعت حسب حجم المراكز والاحتياجات مثل الايوجرام والـ« في ار»، و«انفينيتي و سيارة كهربائية»، وتم صرف ٤٠ مليون من الوزارة كموازنة للمراكز الاستكشافية للتطوير للعام ٢٠٢١-٢٠٢٣ لدعم الابتكار والأجهزة المتحفية، ولخدمة العملية التعليمية، وآخر دعم يسبق الميزانية الحالية، كان في٢٠١٧ وهو قرابة ٢٠مليون جنيه.

■ كيف يتم التحكم في الميزانية أو الدعم المقدم؟

-يتم تقديم تصور للموازنة العامة وتتم دراسته ثم يتم صرف مبلغ معين في حدود المتاح.

■ ما أوجه صرف الميزانية ؟

-تطوير المتاحف أو تحديث الأجهزة، ويدعم بها المراكز الاستكشافية وهدفها كلها التطوير.

■ لماذا يوجد عجز في المسئولين عن التدريب أو الاخصائيين ببعض المراكز ؟

-المديريات التعليمية السبب في عدم توفير ، حيث يوجد عجز في مدرسي العلوم على سبيل المثال.

■ هل هناك اجتماعات دورية مع مديري المراكز، وما ثمارها ؟

-نعم هناك اجتماعات دورية، وتتم أونلاين تقريبا كل ٣ أشهر، وتتم حل المشكلات التي تواجه كل فرع بالاستعانة بالمديريات التعليمية للمساعدة في حل هذه المشكلات قدر الإمكان.

■ هناك عجز ببعض الفروع في العاملين.. ما السبب ؟

-بيعتمد هذا العجز على حجم الفرع وسعته ويؤثر العجز بشكل عام بالتربية والتعليم على هذا على المراكز الاستكشافية .

■ لماذا لا يوجد مبانٍ مخصصة مستقلة للمراكز الاستكشافية في محافظات كثيرة؟

-توجد مراكز استكشافية مستقلة بحوالي ١٠ فروع - أبرزها السويس ودمياط، وباقي الفروع تكون عبارة عن جزء إداري مخصص من قاعات وحجرات للإدارة الخاصة بالفرع.

مدير عام المراكز الاستكشافية تتحدث لـ"البوابة نيوز"

دعم الطلاب

■ كيف يتم دعم الطلاب المشاركين في المسابقات؟

-الهدايا أو ميداليات من خلال اللجنة المنظمة، في المسابقات الكبرى.

أما المسابقات الداخلية فنقدم للطلاب شهادات تقدير بجهود ذاتية ولا يوجد دعم مادي أوميزانية في هذا الشأن.

■ ما خطة التطوير ؟

-تكون لرفع الكفاءة ونقدم خطة التطوير في هذا الشأن للوزارة.

■ ماذا قدم الوزراء السابقون للمراكز الاستكشافية؟

-الدكتور محمد كامل سعيد هو من أقام فكرة المراكز الاستكشافية.

ونقطة الانطلاقة عندما خصص الدكتور حسين كامل، وزير التعليم الأسبق، قطعة أرض للمدينة الاستكشافية التعليمية، وتخصيص ميزانية لإنشاء أول متحف علمي على مستوى الشرق الأوسط.

والوزراء السابقون الدكتور يسري الجمل، والدكتور أحمد جمال الدين والدكتور محمود أبوالنصر، كان لهم دعم وفي كل زيارة منهم كان يحدث تطوير.

وفي عهد طارق شوقي تمت الموافقة على مشروع المتاحف ودعم الابتكار بتخصيص ميزانية ٤٠ مليونا وتم صرفها هذا العام.

ويعد إنشاء فرع السويس، انجازا كبيرا، وخصص له مساحة ٤ آلاف متر، كما خصص له ميزانية تصل إلى ٧٠ مليونا في عهد الدكتور يسري الجمل، ووضع له نظم ادارية وتصميم عريق، وانطلق رسميا في عهد الدكتور طارق شوقي، وقام بافتتاحه د. رضا حجازي وكان يتولى نائب الوزير لشئون المعلمين في أبريل ٢٠٢١.

■ ما التحديات التي تواجه العمل حاليا ؟ وأهم الاحتياجات؟

-أوضح أولا أن أي تطوير خاص بتسليم الأجهزة من اختصاص الفرع الرئيسي هنا في حدائق القبة بالقاهرة، وبالطبع الميزانية لا تكفي لكل التطوير والتجهيزات، أما ما يخص التطوير من حيث التوسعة والأبنية من اختصاص المديريات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية.

■ عوامل الجذب للطلاب؟

-لدينا صفحة رسمية على «فيسبوك»، ويتم نشر الإعلانات عليها، ونوضح للطلاب الاشتراك سواء للفترة الصيفية ومدتها ٣ أشهر أو إجازة نصف العام وهي عبارة عن ٣ أسابيع.

وندشن رابطا يقوم الطلاب بالاشتراك من خلاله حسب المواعيد المتاحة، والنشاط الذي يرغب به ويوضح لهم التوقيت المتاح فيه النشاط ويحجز كل طالب الميعاد المناسب له ثم تتم فلترة كل من تقدموا ويتم إعلان أسماء الطلبة المشتركين وعند حضورهم يتم عمل كارنيهات لهم.

■ ما خطة التطوير؟

-نسعى من خلال الموازنة الجديدة، تطوير المسرح بحدائق القبة، وتطوير بانوراما وفرع شبرا وفرع الملك الصالح.. من خلال رفع كفاءة وتجهيز الفرع نفسه، وتم رفع تقرير بذلك للوزارة.. وفرع السويس مرحلة ثانية يحتاج تطوير أيضا.

■ وأين الصعيد من خطة الدعم؟

-تم تسليم بعض محافظات الصعيد أجهزة جديدة حسب حجم الفرع.. وكذا روبوت تعليمي وأجهزة كمبيوتر لتطوير بعض الفروع.

■ عدد الموظفين في الفرع الرئيسي بالقاهرة؟

-عددهم ٣١٧، وعدد المنتدبين يصل إلى ١٠٠ إخصائي ومعلم.