ماكرون يطالب بفتح مجال التفاوض مع روسيا للوصول لحل آمن لجميع الأطراف

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفتح مجال التفاوض مع روسيا للوصول إلى حل آمن لجميع الأطراف.

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إننا نفعل الشيء الصحيح بترك الأبواب مفتوحة للمفاوضات مع روسيا وألا نكون تخلينا عن النظام الدولي والسلام والأمن.

وأضاف ماكرون: إننا نفعل الشيء الصحيح بترك الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع روسيا، وبغير ذلك، فإننا سوف نكون قد تخلينا عن النظام الدولي علاوة على السلام والأمن"، وفقا لحوار الرئيس الفرنسي مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" اليومية الفرنسية.

وأشار ماكرون إلى أنه في الوقت ذاته من الضروري المضي قدما في سياسة" الغموض الاستراتيجي"