جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لمجمع النيابات بسموحة

أعطى الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة الإسكندرية، إشارة البدء لإنطلاق لأعمال القافلة الطبية الشاملة التى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لمجمع النيابات بسموحة، للقيام بالكشف علي الإداريين العاملين بالمجمع، وذلك في التخصصات الطبية ( الباطنة – العظام – الجلدية –العيون).

وأكد الدكتور قنصوة، أن القافلة تضم عددًا من ذوي الخبرة في مجال الطب البشري في التخصصات الطبية المختلفة لتوقيع الكشف على الإداريين العاملين بمجمع نيابات سموحة، وذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على أداء دورها الريادي فى تقديم خدمات طبية للمجتمع المدني ونشر الرعاية الصحية بين كافة المواطنين.

وأشارت الدكتورة وفاء السحلي، عضو القواقل الطبية بجامعة الإسكندرية ورائدة أسرة "طبيب من أجلك"، أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٣٠٧ حالة تضمنت ٦١ حالة باطنة، و ٦٦ حالة عيون، ٥٠ حالة جلدية، ٥٠ حالة عظام، و٨٠ حالة مسح للضغط والسكر، كما تم توفير الأدوية بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى المستشفى الرئيسى الجامعى.