مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية مركزة وشاملة للتحديات العربية

قال المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التي ألقاها خلال القمة العربية المنعقدة بجدة، جاءت واضحة ومركزة وشاملة للقضايا والتحديات العربية.

أوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس السيسى ركزت على القضية الفلسطينية عندما تحدث عن أعمال التصعيد غير المسئولة، من قبل إسرائيل فى الأراضي الفلسطينية، وما شهده قطاع غزة مؤخرًا وتوضيحه الجهود المصرية لتثبيت التهدئة، وتحذيره ايضًا من استمرار الصراع وتأكيده أنه سيؤدى إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى على حد سواء.

وأضاف «رزق»، أن الرئيس السيسى شدد أيضا خلال كلمته على أهمية عودة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية، وتوضيحه أن هذه الخطوة تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربى، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادًا إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم "2254"، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسى كشفت الدعم المصري غير المحدود للقضية السورية، خاصة أن مصر هي من قادت محاولات إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية بعد سنوات عديدة من العزلة.

ولفت إلى أن سياسة الرئيس السيسى تجاه الدول العربية هي ضرورة التعاون المتبادل لحل التحديات والقضايا المختلفة التي تخص المنطقة العربية، ورفض أي تدخلات أجنبية في الشئون العربية، وهو ما يوضحه تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته بأنه يجب الاعتماد على قدراتنا الذاتية لحل القضايا العربية، وأن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد نظام العولمة، موضحا أن الدولة المصرية تعد هي الداعم الأول للقضايا العربية بحكم مكانتها الكبيرة في المنطقة والتي تجعلها قادرة على قيادة الاستقرار والأمان في الوطن العربي.