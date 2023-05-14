نائب بالشيوخ: تطلع الدولة لإنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات يوفر 400 مليون دولار

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية التوجه المصري لاستطلاح ملايين الأفدنة في شرق العوينات وتوشكى وغيرها من المناطق قائلا: “ إن التوسع الأفقي في الأراضي الصالحة للزراعة يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياجات الغذائية والزراعية للبلاد، وبالخصوص مع الاضطربات في سلاسل الامداد العالمية خلال السنوات الماضية مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية”.

ونوه عبده أبو عايشة في تصريحات صحفية له اليوم، بجولة الرئيس السيسي التفقدية، لمتابعة موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس بمنطقة شرق العوينات، حيث تنفذ الدولة المصرية، جهود كبيرة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية؛ خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية مثل القمح، وتبلغ إجمالي المساحة المنزرعة في منطقة شرق العوينات 190 ألف فدان، ومن المقرر أن يكون حجم المساحة المستصلحة في منطقة شرق العوينات 280 ألف فدان عام 2024، وهو مكسب كبير للدولة المصرية والاقتصاد الوطني.

ولفت أبو عايشة، إلى تطلع الدولة لإنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات، وهو ما يوفر 400 مليون دولار.

واختتم أن الإنجازات التي تتم في قطاع الزراعة في مصر غير مسبوقة وتحسب للسيسي. فلاول مرة منذ عقود توجه الدولة جهودها لاستطلاح كل هذه المساحات الضخمة وضخ انتاجها في الأسواق.