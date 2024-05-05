تعرف على موقف محمد صلاح من مواجهة الليلة بين ليفربول وتوتنهام

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موقف الفرعون المصرى محمد صلاح من تشكيل ليفربول اليوم، عندما يواجه توتنهام ضمن منافسات الدورى الانجليزى، وذلك بعد الخلاف الذى حدث بينه وبين الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للريدز فى المواجهة السابقة امام الجماهيرة قبل نزوله ارض الملعب.

يستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام هوتسبير، فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، وذلك على ملعب " آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

ومن المتوقع ان يدفع كلوب بمحمد صلاح أساسيا فى تشكيل الليلة، والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: واتارو إيندو، ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

وشهدت مبارة الدور الأول فوز فريق توتنهام بهدفين لهدف على ليفربول، فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب "توتنهام هوتسبير".

ويسعى كل فريق لحصد الثلاث نقاط، لعدة عوامل يأتى اولها لمصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد النتائج المتذبذبة فى الفترة الأخيرة، ثانياً لبقاء كل فريق على حظوظه فى المنافسة كلاً على حده ان كانت للمشاركة الأوروبية أو فى اعتلاء قمة البريميرليج.

تعرض فريق ليفربول لنكسه لم يكن يتوقعها أحد، بعد نزيف النقاط الذى حدث فى اخر 5 جولات، هزم جولتين وتعادل مثلهم وحقق الفوز فى جوله وحيده منهم، مما اثر بشكل كبير على حظوظه فى المنافسة على لقب البريميرليج، وابعده عن القمة التى كان يتربع عليها منفردًا لصالح غريمه التقليدى مانشستر سيتى وارسنال.

حيث يحتل فريق ليفربول المركز الثالث برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتى صاحب الوصافة بـ 82 نقطة وله مباراة مؤجلة، وبفارق 8 نقاط عن ارسنال المتصدر بـ 83 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، لم يتذوق توتنهام طعم الفوز أو تحقيق اى نقطة فى اخر ثلاث جولات، وذلك للمرة الثانية هذا الموسم، بعد انتكاسة الاسابيع الـ 11 و12 و13، لتحول بينه وبين المنافسه على التواجد ببطولة دورى ابطال اوروبا فى الموسم القادم، وذلك لحساب استون فيلا.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة وله مبارتين مؤجلتين، بفارق 7 نقاط عن استون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة.