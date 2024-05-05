استشاري تشخيص المخ: توضح أهمية اختبارات النوم المنزلية

أكدت الدكتورة سالمة مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بقصر العيني، أهمية النوم الجيد لصحة الإنسان، موضحة أن حتى يصل الإنسان للنوم الجيد يجب أن يكون الإنسان يتنفس جيداً، والتأكد أن الدخول في دورات النوم تتم بالنجاح الكامل.

وقالت «مرزوق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، إنّ اختبارات النوم المنزلية، يمثل فحص بسيط، وهو رسم مخ بسيط موضحة أنها سلوك تضع خارجياً مكانها على الجمجمة من أعلى، ويزيد عليها قياس النبض والتنفس أثناء النوم.

وأضافت استشاري تشخيص المخ والأعصاب، أن فحص اختبارات النوم في الطبيعي تم في المراكز المتخصصة لفحوص النوم، ولكن مع ظهور الأشخاص الذين لم لديهم مخاوف ورفض بعد النوم في الأماكن الغير معتدين عليها ظهرت اختبارات النوم المنزلية، موضحة أن الطب الحديث وفر رسم مخ متنقل لمساعدة هذه الأشخاص، بهدف متابعة صحتهم أثناء النوم.

