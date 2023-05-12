دراسة: تناول 5 ثمار من الفاكهة والخضراوات يوميا يعادل المشي 4 آلاف خطوة

كشف باحثون من جامعة هارفرد أن تناول 5 ثمار من الفاكهة والخضروات يوميا يعادل تأثير المشي 4 آلاف خطوة، مشيرين إلى أن تناول ثمرة من التفاح يوميا تغني الإنسان عن زيارة الطبيب.

وأشارت الدراسة التي نشرتها "المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية" إلى أن التحسن في اللياقة البدنية الذي تمت ملاحظته على المشاركين الذين اتبعوا نظاما غذائيا أفضل.

ووجد الفريق، أن الأشخاص الذين يتناولون نحو 5 قطع من الخضروات أو الفاكهة يوميا لديهم كمية أكبر من المواد الصحية بأجسامهم، وذلك مقارنة بالذين يمشون 4 آلاف خطوة يوميا.

وأكد مسؤول فريق البحث الدكتور مايكل مي من جامعة هارفارد: "توفر هذه الدراسة بعض من أقوى البيانات حتى الآن التي تعتبر أن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على تحسين مستوى اللياقة البدنية"، وفقا لما نقلته صحيفة نيويورك بوست.

وخلصت الدراسة الي أن الباحثون بجامعة هارفارد قاموا بقياس مستويات الأكسجين لـ2380 رجلا وامرأة حيث يبلغ متوسط أعمارهم 54 عاما ، وكان جميع المشاركين بالبحث يؤدون نفس معدل النشاط البدني يوميا

وبيّنت الدراسة أن التغذية كانت عاملا رئيسيا في رفع لياقتهم البدنية تعادل الجري على جهاز المشي لمسافة 4 آلاف خطوة.

واكمل المتطوعون استبيانا لتكرار الطعام يبحث في استهلاكهم 125 عنصرا غذائيا مختلفا خلال العام 2022.

وأكدت الدراسة أنه كلما ارتفعت الدرجات، كانت جودة النظام الغذائي أفضل، فكان الأشخاص الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط يتمتعون بمستوى لياقة تعادل لياقة أشخاص من دراسات سابقة قاموا بالمشي 4000 خطوة يوميا.

ورجحت الدراسة السبب في ذلك إلى غنى الفواكه والخضراوات بالألياف الطبيعية التي تعمل على حرق الدهون، بالإضافة إلى غنى الفواكه بمضادات الأكسدة التي تقضي على الالتهابات المسببة للعديد من المشاكل الصحية.