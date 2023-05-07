بعد غلاء اللحوم والدواجن.. الأسماك في صعود يومي مستمر.. ومطالبات برلمانية بسرعة التحرك لمواجهة ارتفاع الأسعار

تعد الأسماك من أرخص أنواع البروتينات التى يعتمد عليها غالبية الشعب المصري، في ظل وصول سعر كيلو اللحم البلدي إلى 350 جنيه، والدواجن من 70 الي 80 جنيها حسب المنطقة.

ولكن حتى "السمك" وخاصة البلطي الذي يطلق عليه بروتين الغلابة أصبح في مهب الغلاء، وبات وجبة غالية الثمن أيضا، حيث بلغ سعر كيلو السمك البلطي إلى 90 جنيها، وهو ما لم يعتاد عليه المواطن المصري، والذي كان يتراوح سعره ما بين 25 الي 40 جنيه للكيلو.

وتساءل عدد من المواطنين عن أسباب الغلاء، ومن يسيطر على جشع التجار في الأسواق؟.

اكتفاء ذاتي بنسبة 85% من الأسماك

في فبراير الماضي أعلن السيد القصير وزير الزراعة، أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك بلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 85%، وتحتل مصر المركز الأول أفريقيًا، والسادس عالميًا في الاستزراع السمكي والمركز الثالث فى إنتاج البلطي، بالإضافة إلى إمتلاك مصر 9 بحيرات مائية، يصل إجمالي مساحتها إلى 1.9 مليون فدان.

وبحسب البيان صادر عن الحكومة، فإن هذه البحيرات تعّد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، حيث تساهم البحيرات بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك.

هذا يأتي بالإضافة الي انتاج نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، إضافة إلى مزارع الاستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.

أسعار الأسماك اليوم

يحدد سوق العبور أسعار الأسماك يوميا، لكونه أحد أكبر أسواق الجملة فى القاهرة والذي يحدد يوميا ارتفاع وانخفاض السلع الغذائية، بالإضافة الي عدد من الأسواق في المحافظات.

ويختلف سعر الأسماك بين القاهرة والمحافظات خاصة تلك التي لديها ثروة سمكية في الدلتا، حيث بلغ سعر كيلو السمك البلطي حتى يومنا هذا بين 73 و77 جنيها، وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه، وبلغ سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها، ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 140 و240 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، بانخفاض 20 جنيها، وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 60 و160 جنيها، كما سجل سعر كيلو البوري ما بين 66 و90 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

البرلمان يطالب بمواجهة غلاء الأسعار

طالب المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل مواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار مختلف الأنواع من الأسماك، مؤكدًا أنه على سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر كيلو سمك البلطي، وهو من أرخص أنواع الأسماك إلى أكثر من 75 جنيهًا.

تساؤلات جماهيرية يطرحها طلب الإحاطة

وتساءل خضراوي، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلًا: هل قطاع الثروة السمكية في مصر يشهد أزمة أدت إلى ارتفاع الأسعار وبشكل جنوني وغير مبرر في أسعار الأسماك؟ وهل الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وراء ارتفاع أسعار الأسماك؟ ولماذا لم تتحرك الحكومة لكبح جماح الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأسماك؟

وأكد النائب أن المواطنين فوجئوا عقب إجازة عيد الفطر المبارك بارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها؛ لدرجة أن سعر كيلو السمك البلطي في الأسواق تعدى الـ75 جنيهًا ووصل سعر كيلو السمك البوري إلى نحو 120 جنيهًا، وسعر كجم السمك الفيليه إلى ما يقرب من 160 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأنواع من الأسماك كانت تسمى بالأسماك الشعبية بصفتها الأكثر استهلاكًا من جانب المواطن البسيط.

وطالب خضراوي الحكومة بسرعة التحرك لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك، مع ضرورة أن تتجه كل من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية إلى إنشاء العديد من الأسواق وشوادر الأسماك بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي وراء قفز أسعار الأسماك في مصر بهذا الشكل الجنوني، في حين أن مصر تحقق نسبة اكتفاء ذاتي تقرب من 85% من الأسماك على حد التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تكلفة التغذية سبب ارتفاع الأسعار

تمثل تكلفة العلف %70 من تكلفة الإنتاج فى تربية الأسماك، وبحساب معامل التحويل الغذائي فى الإنتاج من خلال حساب كمية الأعلاف المطلوبة لإنتاج كيلو جرام سمك، والذى يحتاج إلى ما بين 800 و900 جرام تقريبًا».

وتراجعت أسعار أعلاف الدواجن والخامات أمس السبت 6-5 -2023، وتأرجح أسعار أعلاف التسمين بين 26700 جنيه و27500 جنيه وعلف الماشية 19000 ألف جنيه للطن وأعلاف البط ودواجن البيض 24700 جنيه إلي 27000 في ظل استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف والخامات العلفية.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – سجلت 17500 جنيه وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.