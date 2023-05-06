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السبت 06 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجلس وزراء الخارجية العرب يعقد غدًا دورتين غير عاديتين بشأن سوريا والسودان

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دورتين غير عاديتين غدا /الأحد/ بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري، وذلك برئاسة وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية للمجلس.
ويعقد بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية سامح شكري.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد اليوم /السبت/ اجتماعا برئاسة مصر، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير لاجتماعي الغد.

جامعة الدول العربية الخارجية السودان الوضع السوري