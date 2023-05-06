مجلس وزراء الخارجية العرب يعقد غدًا دورتين غير عاديتين بشأن سوريا والسودان

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دورتين غير عاديتين غدا /الأحد/ بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ بخصوص تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري، وذلك برئاسة وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة الحالية للمجلس.

ويعقد بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية سامح شكري.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد اليوم /السبت/ اجتماعا برئاسة مصر، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير لاجتماعي الغد.