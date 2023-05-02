محافظ دمياط تتابع تطوير العمل في كفر البطيخ

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و اللواء أحمد قاسم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ ومديرى ادارت المتابعة و الحوكمة والمراجعة الداخلية والأزمات.

حيث تابعت "المحافظ" خلال الاجتماع عدد من ملفات العمل بكفر البطيخ، كما أكدت على ضرورة الدفع بمعدلات الاداء بالملفات المختلفة، ووجهت أيضًا بالتصدى لأى تعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة والمخالفات و الارتقاء بمنظومة النظافة.

وشددت "المحافظ" على المتابعة الميدانية المستمرة للقرى ، للتأكد من انضباط منظومة العمل بها ، مؤكدة أنه سيتم متابعة الموقف بشكل دورى.

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم بمكتبها ، مع فضيلة الشيخ محمود المجلاوى مدير عام الدعوة بمنطقة وعظ دمياط بالازهر الشريف ، وفضيلة الشيخ عبد الله إبراهيم عضو لجنة الفتوى بدمياط.

حيث تناول اللقاء، بحث خطة القافلة الدعوية لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف المقرر اطلاقها الأحد المقبل ولمدة اسبوع، حيث تستهدف نشر الفكر الوسطى المستنير وسماحة الإسلام ووسطيته وتصحيح المفاهيم من خلال المساجد و الدعوة بالمصالح الحكومية.

هذا وقد رحبت " المحافظ " المحافظ بهذا التعاون مشيدة بجهود الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لدعم تلك الرؤى والتى تعزز أيضًا الجهود التى تقوم بها الدولى لمكافحة الإرهاب والتصدى للأفكار الهدامة و نشر الفكر الوسطى و التعليم السمحة التى يدعو إليها الإسلام والاديان السماوية .

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من الشوارع المدرجة بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، تمهيدًا لافتتاحهم، حيث جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم بمرافقة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وأعضاء لجنة الإشراف..