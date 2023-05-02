ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة طالب بطعنة نافذة في مشاجرة أمام مدرسة السعيدية بالجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب طالب بطعنة نافذة بمنطقة البطن في مشاجرة أمام مدرسة السعيدية بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب أمام مدرسة السعيدية بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين إصابة طالب بطعنة نافذة بمنطقة البطن وجري نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة السعيدية النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة سيارة إسعاف قسم شرطة الجيزة كشف ملابسات مستشفى ام المصريين مديرية امن الجيزة نشوب مشاجرة