إصابة طالب بطعنة نافذة في مشاجرة أمام مدرسة السعيدية بالجيزة

أصيب طالب بطعنة نافذة بمنطقة البطن في مشاجرة أمام مدرسة السعيدية بدائرة قسم شرطة الجيزة.

تلقي المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب أمام مدرسة السعيدية بدائرة القسم؛ وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين إصابة طالب بطعنة نافذة بمنطقة البطن وجري نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.