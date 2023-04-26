محافظ شمال سيناء: قرية الروضة ببئر العبد تحظى باهتمام جميع أجهزة الدولة

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي اهتمام جميع مؤسسات الدولة ومختلف مديريات الخدمات بشمال سيناء بقرية الروضة بمدينة بئر العبد وتلبية احتياجات أهلها في شتي القطاعات.

وشهد المحافظ ومرافقيه عدد من الفاعليات الرياضية والفنية بمركز شباب قرية الروضة، منها قافلة السعادة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى تتضمن إقامة عدد من المنافسات الرياضية وورش عمل وفقرات فنية مختلفة للأطفال ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كما شهد المحافظ فعاليات مبادرتي وزارة الشباب والرياضة "أنت الأغلى" التي تستهدف تعزيز الولاء والانتماء ونبذ العنف، بالإضافة إلى الجانب الفني والجانب الترويحي والدعم النفسي، ومبادرة "ساند" لدعم الشباب نحو التغيرات المجتمعية، وبرنامج أرت كيدز من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الوزارة حريصة على تطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بمنشآت شمال سيناء فى ضوء التنمية الكبيرة التى تشهدها خلال الفترة الراهنة، جنبًا إلى جنب مع تكثيف البرامج المنفذة بها وتوسيع قاعدة المستفيدين من أبناء سيناء فى ضوء حزمة المشروعات المقدمة للمحافظات الحدودية التى توليها القيادة السياسية لتلك المحافظات. لفت إلى تميز البنية التحتية بمركز شباب الروضة وتنوع الخدمات التى يقدمها لأبناء مصر بقرية الروضة بشمال سيناء، مشيدًا بمستوى إقبال النشء والشباب على المركز استفادةً من خدماته المميزة.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، علي تنفيذ سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة لأهالي قرية شهداء الروضة والقرى المحيطة بها، وتسيير عدد من قوافل المكتبات المتنقلة للقرية، وتزويد مكتبات المدارس بمجموعة متنوعة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة، وتنظيم مسابقات لاكتشاف الموهوبين والمبدعين بالمجالات الثقافية والفنية المتعددة، وإقامة فعاليات مرتبطة بأنشطة المرأة السيناوية في مجالات الحرف البيئية والتراثية، وغيرها.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة، قامت بتنظيم عدد من الرحلات لأبناء قرية شهداء الروضة ضمن المبادرة الرئاسية "أهل مصر"، حيث قاموا بزيارة عدد من المشروعات القومية والمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والمحافظات، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تكثيف رحلات " "أهل مصر" ليس فقط لأطفال قرية شهداء الروضة بل ستمتد لتشمل كثيرا من قرى شمال سيناء لإكسابهم الوعي بإنجاز ات الوطن، وتعميق قيم الانتماء إليه.

وقد أستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية كلا من سيناء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال زيارتهم إلي محافظة شمال سيناء، للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين.

ووجه المحافظ الشكر لجميع الحاضرين، علي مشاركة أبناء سيناء في الاحتفال بالعيد القومي وذكرى التحرير وعلي الدعم المتواصل لشمال سيناء، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسيناء وأهلها والتوجيه بتنفيذ مشروعات كبري في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.