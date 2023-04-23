في ثالث أيام العيد.. تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسط تواجد رجال الأمن لتيسير حركة المركبات وتقليل الكثافات.

وظهرت حالة السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت سيولة مرورية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة المرورية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس، كما انتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وظهرت سيولة مرورية في الطرق المتجهة من ميدان التحرير إلى شرق القاهرة، مدينة نصر وبمحور طريق النصر، وصولًا إلى المنصة، وكذا في شارع عباس العقاد والطيران وميدان الشهيد هشام بركات -رابعة العدوية سابقًا- ومحور المشير محمد حسين طنطاوي وصولًا إلى الطريق الدائري.