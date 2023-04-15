تعليم خيامية وورش رسم وتلوين للأطفال في الأسبوع الثقافي بأسيوط

قدم فرع ثقافة أسيوط عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بالأسبوع الثقافي الذي يقام بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فرع أسيوط، وتستضيفه المكتبة حتى 19 أبريل الحالي.

وشهد اليوم الرابع من الفعاليات محاضرة بعنوان "إعادة التدوير والحفاظ على البيئة"، تحدثت بها هدى صلاح حول إعادة التدوير التي تعتبر إحدى أفضل الطرق لإحداث تأثير إيجابي في الحفاظ على البيئة وحمايتها، موضحة أن إعادة التدوير هي إعادة معالجة القمامة لإنتاج منتجات جديدة.

كما استمرت ورشة الخيامية في فعالياتها بإشراف الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية والدكتورة حنان عبد الرحمن، وقدمت ورشة رسم وتلوين للأطفال تدريب زينب أحمد ، و ورشة أشغال فنية بالخرز، حيث تم شرح كيفية عمل تشكيلات فنية عن زينة رمضان وعمل ميداليات بأشكال فنية مختلفة من تدريب الفنانة نورهان ثروت، كما أقيمت ندوة شارك فيها الشيخ حسن محمد حسن محمد، تحدث عن معاملتنا أثناء الصيام وتربية أنفسنا على التحكم فيها وضرورة احترام الشهر الفضيل.

وعقدت محاضرة تنمية بشرية للأطفال بعنوان "الوصفة السحرية للطفل المتميز" تناولت بها هدير كمال كيف يصبح الطفل متميزا بسلوكه وحسن أخلاقه وتفوقه الدراسي وأن يكون طفلا سويا مطيعا لوالديه ومعلميه، كما عقدت محاضرة للأطفال بعنوان "مبادئ الحاسب الآلي" بقاعة التكنولوجيا، وتحدثت بها علياء الشريف فيها عن مكونات جهاز الكمبيوتر وأحدث إصدارات أنظمة التشغيل، وفي ختام الفعاليات استمتع الأطفال بمجموعة من الألعاب المسلية مثل الكراسي الموسيقية.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وينظمها فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، ضمن احتفالات شهر رمضان، وتزامنا مع الاحتفال بيوم اليتيم والعيد القومي لمحافظة أسيوط، وتهدف للوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

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