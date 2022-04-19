شعراوي يبحث مع "جرين بلانت" التعاون في إدارة المخلفات وتشغيل المجازر بالمحافظات

الثلاثاء 19/أبريل/2022 - 10:58 ص

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وفدا من شركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة – إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات الصلبة – وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وخلال اللقاء تم استعراض آخر جهود الشركة في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالقاهرة حيث تقوم شركة جرين بلانت بتقديم خدمات المعالجة والدفن الصحى الآمن للمخلفات الصلبة للمنطقتين الجنوبية والغربية للمحافظة بطاقة استقبال يومي 4000 طن بمجمع المصانع والمدفن الصحى الآمن بمنطقة 15 مايو، كما شهد الاجتماع عرض رؤية الشركة لإدخال تكنولوجيات جديدة لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات وتحويلها إلى طاقة بالتعاون مع بعض الشركات العالمية .

كما شهد اللقاء كذلك بحث إمكانية التعاون بين عدد من المحافظات وشركة جرين بلانت للعمل في منظومة المخلفات لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير للمخلفات من بينها بعض محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة .

وخلال الاجتماع أشار وزير التنمية المحلية إلى الدور الذى تقوم به الوزارة حالياً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء لتنفيذ الخطة الجديدة لتطوير الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الوزارات والجهات المعنية على أرض المحافظات خاصة بعد الاستثمارات التي ضختها الحكومة خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة المخلفات وإنشاء البنية التحتية وغلق المقالب العشوائية وإنشاء وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة و مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع .

وأكد اللواء محمود شعراوى على ترحيب الوزارة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية العاملة في مجالات عمل وإشراف وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها ملفى إدارة وتشغيل المجازر الحكومية وكذا منظومة المخلفات الصلبة لتحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية بما يحقق الهدف الذى تسعى له الدولة في إعادة الشكل الحضارى والجمالي للمحافظات المصرية .

ومن جانبهم رحب وفد شركة جرين بلانت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات في ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها بهدف تطوير المنظومة البيئية في مصر بما يحقق أهداف التنمية المستدامة طبقا للرؤية الاستراتيجية مصر 2030 .

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض آخر مستجدات المشروع القومى لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والذى تتعاون فيه الوزارة مع وزارة الزراعة بالاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية والحفاظ على البيئة من التلوث وتعظيم القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات والبالغ عددها 600 مجزر حيث تتضمن المرحلة الأولى 150 مجزرا، والتي تم الإنتهاء من عدد كبير منها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير ، كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى ترحيب الوزارة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص أو الشركات المصرية لإيجاد منظومة حديثة لإدارة وتشغيل كافة المجازر الحكومية بصورة اقتصادية وسرعة تشغيل المجازر التي تم الانتهاء منها .

ورحب ممثلو الشركة في إجراء بعض الدراسات لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبعض المجازر في عدد من المحافظات .