تعليم المنيا: تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، يوم الثلاثاء المقبل وذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى من المقرر أن تبدأ يوم ١٠ يونيو المقبل.

وأشارت المديرية إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الاثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024.