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الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تمهيد وتسوية طريق بني عمار- الكوادى بالمنيا

طريق بني عمار _
طريق بني عمار _ الكوادى
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تابع  محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي، اليوم الجمعة، حملة لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية بقطاع ابوان  باستخدام معدات  الوحدة المحلية ومعداتها. 
وقال  محمد عبد الغني رئيس المركز، إن حملة تمهيد الطرق استهدفت تمهيد وتسوية طريق بنى عمار _ الكوادى، حيث تم رفع المخلفات الصلبة بالطريق ورفعها الي المقلب الرئيسي.  
كما قامت الوحدة المحلية لمجلس قروي ابوان من الإشراف على إصلاح خط المياه الرئيسي الواصل لقريه ابوان بالتعاون مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي ذلك في اطار تيسير الحركة المرورية وتسهيلا للمواطنين في التنقل بيسر وبسهولة بين كافة قري المركز.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات  اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المتابعة المستمرة لحملات النظافة وتمهيد الطرق.

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اصلاح عطل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا تمهيد وتسوية مطاي