الشهادة الإعدادية 2024| وكيل تعليم المنيا يتابع لجان تقدير الدرجات

تابع حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ومحمد سليمان عبد الله مدير عام إدارة المنيا التعليمية اليوم الجمعة لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، واطمأنا علي سير العمل بشكل سليم.

وكيل تعليم المنيا يطمئن علي انضباط سير لجان التصحيح

كما اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم.

وشدد على ضرورة التأنى وتحرى الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه،حيث أننا نعمل جميعاً لهدف مصلحة الطالب.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وأكد محمد سليمان عبد الله مدير عام إدارة المنيا التعليمية أثناء تفقده مقار تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية العامة أن العمل يتم على قدم وساق، حيث يُجري تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣&٢٠٢٤ في جميع المواد الدراسية