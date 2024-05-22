البحيرة: توريد 208 آلاف طن قمح للشون والصوامع حتى الآن

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الشون والصوامع الحكومية بالمحافظة تواصل استقبال الأقماح الموردة لموسم حصاد القمح لعام 2024 حيث تم توريد 208 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد، وحتى صباح اليوم بجميع المواقع التخزينية وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، في بيان لها، الى أن الدولة لا تدخر جهداً للاهتمام بالمزارعين، كما أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة، والمتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بالعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين حتى تحقق المحافظة أكبر كمية توريد هذا العام، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

تشكيل لجان لمتابعة أعمال توريد القمح

كما أشار محمد عبدالعال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، إلى أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وأكد أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

ضبط سيارة محملة بقمح محلي قبل تهريبه خارج المحافظة

وعلي جانب آخر، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال جاد الله، وكيل وزارة التموين، أمس الأربعاء، من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من القمح المحلي خارج المحافظة.

تلقي رجال مديرية التموين بالبحيرة، معلومات حول نشاط يقوم به بعض الأشخاص يتمثل في تجميع كميات من القمح المحلي ونقلها خارج المحافظة دون الحصول على التصاريح اللازمة من المديرية، حيث يهدف هؤلاء الأشخاص إلى استغلال القمح لأغراض غير مشروعة بهدف تحقيق أرباح غير قانونية.

تشكيل حملة تموينية مكبرة

بناءً على هذه المعلومات، قرر محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة، والعقيد حسام الدين بدرى مدير مباحث تموين البحيرة، اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الواقعة ومعاقبة المتورطين بالشكل اللازم.

وضم تشكيل فريق عمل بقيادة العقيد حسام الدين بدرى، مجدى عبد الغنى مدير إدارة تموين الرحمانية ومحمد الطباخ رئيس الرقابة، إضافة إلى قوة من مباحث التموين بالبحيرة، حيث تم وضع كمين للمتهمين وتم ضبط سيارتين نقل محملتين بكمية كبيرة من القمح المحلي المحصود في موسم 2024 وتسليم القمح لشونة البنك الزراعي بالرحمانية.

وأعلنت المديرية، اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين، وتم تقديم المحاضر اللازمة لمركز الشرطة لتسجيلها ومباشرة التحقيقات في هذه الواقعة.