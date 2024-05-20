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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. "التعليم" تعلن استعداداتها لتلقي استفسارات الطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تلقي الاستفسارات والأسئلة لطلاب الثانوية العامة 2024. 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنه حرصا على التفاعل معكم يسعدنا استقبال كافة استفساراتكم وأسئلتكم حول امتحانات الثانوية العامة من خلال التعليقات على هذا المنشور وسنقوم بالرد عليها.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2023، 10 يونيو المقبل بالامتحانات غير المضاف.

كما تنطلق الامتحانات الأساسية للثانوية العامة 2024، 22 يونيو المقبل.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، قرابة 800 الف طالب.

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