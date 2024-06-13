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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط نصاب بسوهاج لزعمه قدرته على تسريب إمتحانات الشهادة الثانوية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لزعمه بقدرته على تسريب إمتحانات الشهادة الثانوية مقابل مبلغ مالى
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن سوهاج من ضبط (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج)، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وزعمه الحصول على أسئلة وأجوبة إحدى المراحل التعليمية وطلبه مبالغ مالية من المواطنين مقابل الحصول عليها، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة")، وبمواجهته أيد ما سبق.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

أجهزة وزارة الداخلية تسريب إمتحانات الشهادة الثانوية بسوهاج بالنصب