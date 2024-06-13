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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بيروت: حالة من الترقب تسود الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الاسرائيلية
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قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الحدود اللبنانية اليوم أهدأ من يوم أمس، حيث شهدت أكثر من 19 عملية نفذها حزب الله من الجنوب اللبناني، باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، كما شن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 12 غارة جوية على عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

وأضاف "سنجاب"، خلال رسالة على الهواء، أن الساعات الأولى من -صباح اليوم- شهدت بعض التوتر لكن وتيرته أقل بكثير من يوم أمس، إذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على بلدة "عيتا الشعب"، وهذه التطورات كانت في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني، كما ألقى بعدد من القذائف الضوئية على عدة مناطق على طول الشريط الحدودي لإشعال الحرائق بالغابات والمناطق الشجرية المتاخمة للحدود مع إسرائيلي ظنا منه أن هذه المناطق تستخدم لإطلاق صواريخ تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم يعلن حزب الله عن أي عمليات من الجنوب اللبناني، ولم يسمع دوي إطلاق صواريخ حتى الآن، وربما العمليات تشتد وتيرتها في فترة الظهيرة مثلما حدث أمس.

الحدود اللبنانية الإسرائيلية حزب الله الجنوب اللبناني