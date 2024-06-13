ضبط المتهمين بتسريب إمتحانات الشهادة الثانوية

نجحت الأجهزة الأمنية اليوم فى ضبط شخصان لقيامهما بإدارة مجموعتان عبر تطبيق "واتس آب" والزعم بقدرتهما على تسريب إمتحانات الشهادة الثانوية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات وجود مجموعتين على تطبيق"واتس آب" يقوم القائمين عليهما بالإدعاء بقدرتهما على تسريب إمتحانات الشهادة الثانوية.

بالفحص أمكن تحديد القائمان على إدارة المجموعتين المشار إليهما (مقيمان بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل لإدارتهما المجموعتين المُشار إليهما"، محفظة إلكترونية بداخلها مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما) وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة بقصد النصب وتحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.