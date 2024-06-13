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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر
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قامت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
 ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
يأتي ذلك إستمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية بالدم قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع