محافظ أسوان: توريد 137 ألف طن من القمح بنسبة 37.5 %

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انتظام عملية توريد محصول القمح، على مستوى المحافظة حيث بلغ إجمالى ما تم توريده حتى الآن إلى 137 ألف طن من المستهدف بواقع 366 ألف طن، وذلك بنسبة 37.5%.

لافتاً بأنه توجد متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف على الوجه الأكمل.

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين، بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، تكثف كافة الجهات المعنية جهودها لتوريد كميات القمح، والوصول لإنجاز جديد، تواكباً مع قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين بزيادة سعر استلام الأردب لهذا العام إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيه نقاوة 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5.

مشيراً إلى أن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم باستلام الكميات الموردة داخل 7 مواقع بسعة تخزينية تصل إلى 175 ألف طن، فضلاً عن التوريد للصون والشون والبناكر الموجودة بالمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى محطات تجهيز التقاوى، وتوجد بالتوازى غرفة عمليات بالمديرية تتابع بشكل لحظى آلية التوريد، وتذليل أى عقبات أمام الموردين والمزارعين.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر من القمح المحلى لموسم الحصاد 2024، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى هذا الشأن.

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