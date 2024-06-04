كولر يطلب من جهاز الأهلي مباريات فاركو فى الدوري والكأس

طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تحضير مقاطع فيديو لمباريات فاركو بالدوري وكأس مصر قبل المباراة التي تجمع الفريق يوم 14 يونيو الجاري، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ11، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من أجل التحضير الجيد لمنافسه القادم.

وحصل فريق الأهلي على راحة أسبوع عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا استغلها كولر في السفر إلى بلاده لقضاء فترة الراحة مع أسرته وأبنائه، قبل أن يعود ويقود استعدادات المارد الأحمر للتحضير للفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو بإستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.