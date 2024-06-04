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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالمنيا

إصابة 4اشخاص في
إصابة 4اشخاص في حادث سير بالمنيا
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لقي 4 أشخاص إصابتهم في حادثي سير بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا اليوم الثلاثاء.

تلقي اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بوقوع حادث سير بمركز  أبوقرقاص المنيا أسفر عن إصابة 4أشخاص .

و ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة أبوقرقاص  بوقوع حادث سير تصادم سيارة ربع نقل بالرصيف بطريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية اتليدم أسفر عن إصابة كلا من (ياسر ع ع 41 سنة -احمد ك ه 17 سنة -عبد التواب ع ع 48 سنة محمود ف ش 26 سنة ) جميعهم مقيمين ملوي 

وتم نقل المصابين  لمستشفى ملوي التخصصي وتراوحت إصابتهم ما بين سحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ، و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إزالة أثار الحادث وتسيير حركة المرور وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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