المطران عطا الله حنا يستقبل وفدا إعلاميا كنديا 

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء ، وفدا إعلاميا كنديا والذين وصلوا إلى مدينة القدس في زيارة استطلاعية بهدف الاطلاع على أوضاع الشعب الفلسطيني وما تتعرض له مدينة القدس ورصد ردود الفعل الفلسطينية على ما تتعرض له غزة من عدوان همجي .

واستقبل “حنا” الوفد الإعلامي الكندي، أولا في كنيسة القيامة ومن ثم في البطريركية الارثوذكسية حيث رحب بزيارتهم، مؤكدا بأنه من واجبنا جميعا حيثما كنا واينما تواجدنا بأن ننادي بوقف هذا العدوان وهذه الحرب الهمجية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة ، فهنالك مأساة تفوق الوصف وكارثة إنسانية مروعة واهل غزة يدفعون فاتورة هذه الحرب القذرة التي تندرج في اطار التآمر على شعبنا وقضيته العادلة وبهدف النيل من عزيمة وإرادة هذا الشعب .

وأضاف “حنا ”حسب ما نشره عبر صفحته الشخصية علي عبر شبكة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، ان مدينة القدس فتتعرض لسياسات وممارسات هادفة للنيل من الحضور الفلسطيني فيها وطمس معالمها وتزوير تاريخها والاستهداف يطال الفلسطينيين كلهم كما انه يطال أيضا الحضور المسيحي العريق والاصيل ، فمن باب الجديد مرورا بباب الخليل ووصولا الى الحي الأرمني هنالك استهداف ممنهج لحضور تاريخي عريق في هذه المدينة المقدسة .

واستطرد “حنا” بان الضفة الغربية فهي أيضا مستهدفة ومستباحة فالاقتحامات والممارسات الاحتلالية الغاشمة والاعتقالات وتخريب البنية التحتية كما وغيرها من المظاهر العدوانية انما تتم بشكل شبه يومي في الضفة الغربية ناهيك عن المستوطنين الذين يجولون ويصولون بأسلحتهم وبشكل غير مسبوق .

وتابع “حنا” : أمريكا تحدثنا عن مبادرات لوقف الحرب وما أود أن أقوله لكم بأننا عندنا ازمة ثقة بأمريكا فهي منذ اكثر من 30 عاما وهي توعد الفلسطينيين بدولة لم نرى منها شيئا حتى اليوم ، مبادرات وخطابات تحدثنا عن سلام موعود لم نرى منه شيئا سوى مزيد من القمع والظلم والاحتلال والممارسات الظالمة بحق شعبنا .

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، بتقديم تقريرا تفصيليا عن أحوال مدينة القدس مؤكدا بأن مطلبنا الوحيد في هذه الأيام هو أن تتوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار .