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الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يوجه بالإعلان عن أسعار الخبز السياحى والفينو

أثناء تفقده لأحد المخابز البلدية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد المخابز البلدية
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أحد المخابز البلدية ، وعقب إستفساره من المواطنين عن جودة رغيف العيش المقدم لهم ، أعطى المحافظ توجيهاته لمسئولى مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بضرورة الإعلان عن أسعار الخبز السياحى والفينو فى أماكن واضحة على واجهة المخابز ، وإلزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار الإسترشادية المعلنة من قبل وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى ، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتلبية المطالب الجماهيرية .

وأوضح أنه فى ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز السياحى الحر الفينو تيسيراً على المواطنين فى الحصول عليه بأسعار مناسبة .

وأشار اللواء أشرف عطية الى أن ذلك يتكامل مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية للإطمئنان على جودتها ، والتأكد من أوزان رغيف الخبز السياحى والفينو ليكون مطابقاً للمواصفات المطلوبة ، مع قيام اللجان المختلفة والإدارات الفرعية التابعة للمديرية بتنظيم سلسلة من حملات التفتيش للتأكد من إلتزامها بقرار تحديد سعر ووزن الرغيف السياحى والفينو .

واكد أنه توجد متابعة لحظية لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل من  رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

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المخابز البلدية أسعار الخبز السياحى والفينو أخبار محافظة أسوان