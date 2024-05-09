محافظ أسوان يكلف السكرتير العام المساعد بتفقد نسب تنفيذ المشروعات بقرى إدفو

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالقيام بجولة تفقدية لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات الإدارة المحلية الجارية داخل قرى مركز إدفو، وذلك بمرافقة فريق وحدة حياة كريمة، ومدير المشروعات بالمحافظة، علاوة على نائب رئيس مركز ومدينة إدفو، ومديرى المشروعات والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، فضلًا عن مسئولى الشركات المنفذة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية “التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة”.

وخلال الجولة، أكد اللواء ياسر عبد الشافى على أن مشروعات الإدارة المحلية موزعة على مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو بإجمالى 19 مشروعًا متنوعًا ما بين وحدات إطفاء ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى الأسواق التجارية.

وأشار إلى الجولة الميدانية شملت تفقد مشروع إنشاء سوق الكرابلة بالرمادى قبلى، وإنشاء وحدة الإطفاء بالنخل بالرمادى بحرى، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء موقف السيارات بالغنيميه بالرمادى بحرى، وإنشاء وحدة الإطفاء بقرية عمرو بن العاص بوادى الصعايدة، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء موقف سيارات الشيخ عامر بمدينة إدفو.

وشدد اللواء ياسر عبد الشافى خلال الجولة الميدانية على ضرورة الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود ، وعدم السماح بأى تأخير فى نسب التنفيذ والبرامج الزمنية المحددة لإنتهاء المشروعات مع إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة أولاً بأول، بجانب الإهتمام بتنسيق الموقع العام بمحيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة.

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