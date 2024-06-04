الاتحاد المغربى يعلن غياب المزراوى وريتشاريسون عن معسكر أسود الأطلسى

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، غياب الثنائي نصير مزراوي وأمير ريتشاريسون لاعبى بايرن ميونيخ الألماني وريمس الفرنسي، عن المعسكر الحالي لمنتخب، قبل مواجهة زامبيا والكونغو ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



ونشر الاتحاد بياناً أكد فيه أن سبب غياب الثنائي المغربي المحترف في أوروبا يأتي بدافع شخصي، دون تقديم المزيد من التوضيحات أو الأسباب.



ومن المتوقع أن يدخل لاعب مونبلييه الفرنسي خليل فياض الوافد الجديد على منتخب المغرب، فى القائمة وهو من سيعوض ريتشاريسون في خط الوسط.



فيما يفاضل وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب أسود الأطلسى، بين آدم أزنو لاعب بايرن ميونيخ أو يوسف الخديم لاعب ريال مدريد لتعويض زميله مزراوي.



وسوف يشهد الخميس المقبل مؤتمر صحفى للركراكى يعلن فيها كافة التفاصيل الكاملة عن أسباب غيابهم عن المنتخب فى تلك المرحلة المهمة.



ويقع المنتخب المغربى فى تلك التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فى المجموعة الخامسة برفقة زامبيا والنيجر وتنزانيا، والكونغو، ويحتل منتخب الأسود الصدارة برصيد ثلاث نقاط.