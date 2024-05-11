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السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

سماع أقوال المصابين في حادث دائرى المعادى والتصريح بدفن الضحايا

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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بدأت نيابة المعادى والبساتين الجزئية، التحقيق في واقعة مصرع أربعة أشخاص وإصابة ١١ آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بعدد من السيارات الملاكي ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وانتقل فريق من النيابة الي مكان الحادث، للمعاينة، بصحبة رجال المعمل الجنائى لفحص اسباب وملابسات الحادث وحصر التلفيات، وامرت النيابة بالتحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث لفحصها .
واستمعت النيابة الي أقوال شهود العيان في الواقعه، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.

كما انتقل فريق آخر الي المستشفي لسماع اقوال المصابين ممن يمكن استجوابهم، وصرحت بدفن الضحايا وتسليمهم لذويهم .

وتبين من التحقيقات الاوليه أن الحادث أسفر عن تهشم  عدد كبير من السيارت  فى الحادث، وتوفي 4 أشخاص وأصيب 11 آخرون، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارتي نقل وملاكي بالطريق الدائري، اليوم السبت، ما تسبب في ظهور كثافات مرورية باتجاه المنيب.

وجاءت أسماء الضحايا في الحادث كالآتي: مهند أحمد مبارك 24 سنة (طبيب)، وذكي عيد 30 سنة (سائق)، وياسمين عبد السلام أحمد 50 سنة (ربة منزل)، ياسر عبد السلام أحمد 31 سنة (موظف).
واستعانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأدوات تقطيع لإخراج الجثث من داخل السيارات المتصادمة أعلى الطريق الدائري المتجه للمنيب.

واستخدمت قوات الحماية المدنية، “مناشير وصواريخ” ومعدات رفع لسحب السيارة الملاكي من أسفل السيارة النقل.

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