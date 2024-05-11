الشرقية تستعد لاستخراج 1023 شهادة بيانات خاصة بالتصالح على مخالفات البناء

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافه التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

أشار المحافظ أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وكبداية لإستقبال الطلبات من المواطنين وتسهيلاً للإجراءات، تم تفعيل التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة او من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثاً من وزارة التخطيط.

حيث تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام و المراكز بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلاً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلاً على المواطن وتسريعاً لوتيرة العمل.

وجه المحافظ بتعاون جميع الأدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين و تشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة و المعاينات و نسبة الإنجاز فيها .

المتغيرات المكانيه بالشرقية تستعد لإستخراج 1023 شهادة بيانات

الجدير بالذكر، أن المتغيرات المكانيه تستعد لإستخراج 1023 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 940 طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و25 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و58 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.