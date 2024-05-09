بحضور وزيرة الثقافة| افتتاح معرض الدوحة للكتاب الـ33.. صور

افتتحت فعاليات الدورة الـ33 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، منذ قليل، تحت شعار "‏بالمعرفة تُبنى الحضارات"، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ومن المقرر ان يستمر حتى 18 مايو الجاري.

وقد حضرت الدكتور نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، في حفل افتتاح المعرض، والتي التقت نظيرها القطرى أمس، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثقافي المشترك بين البلدين، وسبل دعم وتطوير التبادل في المجال الثقافي، كما نوقش خلاله مقترحًا مفاده إقامة أسبوع ثقافي مصري قطري بالدوحة، خلال الفترة المقبلة، يتضمن العديد من الفعاليات المتنوعة المُجسدة لثقافتي البلدين.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، عمق العلاقات بين البلدين، معربة عن تطلعاتها لتكثيف التعاون الثقافي والفني مع الجانب القطري.

ويشارك في الدورة الـ33 ، 515 دار نشر من 42 دولة، ما يُتيح عرض 180 ألف عنوان جديد في مجالات المعرفة والعلوم المُختلفة، إضافة إلى مُشاركة ثقافية أوسع لسفارات الدول الشقيقة والصديقة.

وتحل سلطنة عُمان ضيف الشرف لهذه الدورة، وتُشارك بجَناح خاص وبَرنامج ثقافي متنوع يبرز التراث العماني الأصيل والإنتاج الفكري والأدبي، ويُقدّم مجموعةً من العروض الشعبيّة والفنية، وفقا لوكالات.

كما يشارك في فعاليات المعرض ثماني مكتبات من سور الأزبكية التاريخي لبيع الكتب القديمة في مصر، وذلك في إطار اهتمام المعرض بإبراز التنوّع الثقافي واستقطاب أسواق الكتب التاريخيّة، مثلما استضافت الدورة السابقة شارع المتنبي من العراق.