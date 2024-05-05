رئيس مدينة الشهداء: صيانة وتنظيف معدات الحملات الميكانيكية بالوحدات القروية

شهدت الحملات الميكانيكية بالوحدات القروية بمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم أعمال صيانة وتنظيف مكثفة.

ووجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بتكثيف أعمال فحص وصيانة وتنظيف معدات الحملات الميكانيكية بالمركز والمدينة لرفع كفاءة الحملات بما يؤهلها للعمل كمراكز لمجابهة الأزمات والظروف الطارئة.

كما تابع أشرف مطر سكرتير المجلس برفقة مسؤول المكتب الفني لرئيس المدينة أعمال صيانة وتنظيف معدات الحملات الميكانيكية بالوحدتين القرويتين بكفر عشما وزاوية البقلي.

وتابعت سكرتيرة الوحدة القروية بدنشواي أعمال صيانة وتنظيف معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة.

كما وجه رئيس مركز ومدينة الشهداء بالصيانة الدورية لأعمدة وكشافات وخلايا الإنارة العامة لتيسير حركة المرور مع الإلتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وتابع محمد الشيخ رئيس الوحدة القروية بدنشواي أعمال تركيب كشافات الليد بمدخل القرية اتجاه الشهداء.

وتابع سكرتير الوحدة القروية بزاوية الناعورة أعمال إصلاح خلية المستشفى بطريق زاوية الناعورة - سيدى صالح.